Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mayıs 2024 12:56
Ücretsiz izindeyken tayin

Merhaba, ücretsiz izindeyken tayin yaptıran oldu mu? Ya da personel işlerinde çalışan arkadaşlar bilen yazabilir mi?

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