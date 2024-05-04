Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Mayıs 2024 13:55
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Mülakat Tarihleri

İçişleri Bakanlığı'nın 22-26 Nisan tarihleri arasında açtığı ilanın mülakat listeleri açıklandı mı?

Açıklanmadıysa ne zaman açıklanır?

İnternette bir gazete sayfasında mülakat tarihlerinin 27 Mayıs 11 Haziran tarihleri arasında yapılacağını okumuştum.

Başvuru sayfasından baktığımda herhangi bir şey yazmıyor.

Bilgisi olan arkadaşlar aydınlatabilir mi?

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