Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mayıs 2024 14:26
Proje okulu tercih değişimi

merhaba arkadaşlar. proje okuluna tercih yaptım, birkaç dakika içinde il mem onayladı. şimdi tercihlerimi değiştirmek istiyorum, acaba mümkün mü? bilgisi olan var mı?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
04 Mayıs 2024 14:32

Mümkün tabii ki. Gelecek yıl doğru tercih yaparsınız, sorun çözülür.


kimuni
Daire Başkanı
04 Mayıs 2024 14:35

hocam il mem atama birimi ile iletişime geçmeniz yararlı olabilir ,kişisel düşüncem.


atadenizaras
Aday Memur
04 Mayıs 2024 14:51
teşekkür ederim hocam
kimuni, 45 dk. önce

hocam il mem atama birimi ile iletişime geçmeniz yararlı olabilir ,kişisel düşüncem.


kimuni
Daire Başkanı
04 Mayıs 2024 14:53

rica ederim, hakkınızda hayırlısı olsun.

atadenizaras, 29 dk. önce
teşekkür ederim hocam
Toplam 4 mesaj

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