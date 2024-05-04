Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 15:58
swat3410 hakkında...

Sen daha sanal alemde yazılan farklı fikirlere tahammül edemeyip, küfür ve hakaret içerikli mesaj bulamadığın için yetkini kötüye kullanarak reklam içerikli mesaj diyerek yazmamı engellemişsin.

Şimdi güzel kardeşim, kimse kalkıp da bana amiri müdürü kötülemesin.

Çünkü siz bırak müdürü, baş polis olunca bile içinizdeki şeytan ortaya çıkıyor.

Herkes gücünün yettiği kadar eziyet eder.

Ceza olsun diye ek göreve yazan ile burada yazma cezası veren zihniyet aynıdır. Bu durum seni ondan daha iyi yapmaz. Senin gücün bu kadar.

Ayrıca biz memurlar olarak bu dandik siteye muhtaç değiliz. Bu dandik site bize muhtaç. Reklamı babana göstermiyorsan eğer.

O nedenle güzel kardeşim siz memurlar yani ayak takımı olarak her zaman sürünmeye mahkumsunuz. Bunu kendinize yapan sizsiniz. Al şimdi forumunu dür bük bir yerine sok.

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