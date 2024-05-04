Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


04 Mayıs 2024 16:07
Öğretmenken v.h.k.i ye geçmede özlük hakları..

Arkadaşlar öncelikle merhaba..Ben eğitim öğretim sınıfından vhki ye geçtim öğretmenlikteki özlük haklarımdan vhki de geçen özlük hakkım var mı....1.derece 1.kademedeydim derece kademem korunuyor mu ayrıca 3600 ek gösterge korunuyormu bununla ilgili internette yazılar okudum...Cevaplarsanız sevinirim..

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