Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


04 Mayıs 2024 16:08
Merhabalar

Merhabalar güzeldir güzel devam ederse hele tadından yenmez .peki güzel devamı için ne yapilabilinir

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Sözlük

Halka Arz 2 sağ gösterip sol vurmak 2 sevgi 1 el etek öpmek 3 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 epigenetik 10 zorba 5 astral seyahat 3 incittiğim ve mutu ettiklerimin ta kendisi oldum 1 kuş kafesi 1

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