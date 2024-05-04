Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 16:16
Mezun Olan Polis Memurunun Eş Durumu Tayini

Pomemden mezun olacak öğrencinin eş durumu ile tayin olması ile alakalı, 1 senelik özel sektörde sigorta geçmişi bulunan eşlerin yanına tayin işlemi gerçekleşebildiği söyleniyor bu konu ile alakalı bilgisi olan var mıdır ? Yahut konuya ilişkin yönetmelik var ise nereden ulaşabiliriz teşekkürler şimdiden

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