Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mayıs 2024 16:50
Işçilere verilen yemek ve yol yardımı kaldırılsın.

Adaletin gereği budur. Memura yoksa işçiye de verilmemeli.

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