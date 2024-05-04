KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Mayıs 2024 17:43
Sanat tarihi öğretmeni bu başlık altında

Arkadaşlar,

sanat tarihi öğretmeni olarak 2023 sınavına giren ve formasyonu olan arkadaşlar bana özelden yazabilir grubumuz var.

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