Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Mayıs 2024 17:54
Öğretim üyesi kurum değiştirirken istifa edebilir mi?

Merhaba, bir öğretim üyesi başka bir kuruma öğretim üyesi veya öğretim elemanı olarak geçiş yapmak istediğinde kurumu muvafakat vermezse istifa edip geçebilir mi?

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