Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Mayıs 2024 18:20
Maaşsız emeklilik

2010 mezunu Uzman Jandarmayım. 2008 sonrası memuriyete girdiğim için maaşlı emeklilik hayal gibi bir şey. Maaşsız emeklilik için kaç yılı doldurmamız gerekiyor? Ve 2008 sonrası memuriyete girenlerin yıpranması en fazla 3 yıl mı?

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