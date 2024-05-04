Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mayıs 2024 18:25
Evden UYAP'a Girmek

Merhaba değerli adalet bakanlığı çalışanları katip olarak küçük bir adliyede savcılıkta çalışmaktayım, başlıkta da belirttiğim üzere evde UYAP'a girebilmek katipler için mümkün müdür? kendim internet üzerinde araştırdım ve http://****/ isimli web sitesinde bulunan evde UYAP'a giriş yapabilmek için gereken adımları uyguladım ancak VPN kısmında kullanıcı adı ve şifremi yazdıktan sonra login failed diye hata veriyor. Aranızda katip olup evden UYAP'a erişim sağlayabilen var mı ? belki aranızda zaten adliyenin iş yükü çok fazla bir de evden girip ne yapacaksın diyenler olabilir ancak küçük bir ilçenin adliyesinde çalıştığım için otopsi vs olduğunda adliyeye gidip numara almamız gerekiyor her seferinde sonrasında adliyenin laptopuyla olay yerine gidiyoruz ve bu da bizi çok zorluyor eğer kendi telefon internetimizi paylaşıp UYAP'a o laptop üzerinden erişim sağlayabilirsek nöbetler bizim için çok daha rahat geçecek. Bu erişim için komisyona yazı mı yazmamız gerekiyor bilgisi olan var mı ?


rmznx
Aday Memur
04 Mayıs 2024 18:33

Backlink mi kasıyorsun


Yenikatip00
04 Mayıs 2024 18:35

Yok ya ne işim olur backlink ile

rmznx, 39 dk. önce

Backlink mi kasıyorsun

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