Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Mayıs 2024 18:28
4a ile 4b becayis yapabilir mi
4a kadrolu personel ile 4b yeni atanmış personel becayis yapabilir mi

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıTarım bakanlığı koruyucu giyimtarıma atanan memurlarSağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında eş durumu tayini Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Yönergesi Kazanımı8 yılda bir kademeİL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ EŞ DURUMUNDAN TAYİNKültür ve turizm bakanlığı 1629 alımında tebligatı gelen oldu mu ?Tayin meselesi hakkinda bakanlik

Sözlük

sağ gösterip sol vurmak 2 zorba 5 gurur ve kibir 1 Açıkçası diye söze başlayan insan 3 angelopoulos 1 Albert Heım 1 hayatı sorgulamak 2 Halka Arz 2 epigenetik 10 incittiğim ve mutu ettiklerimin ta kendisi oldum 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajıRehabilitasyon merkezi sevisi devrildi: 1 ölü, 13 yaralıŞehit Astsubay Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandıTRT Arabi Kameramanı dünyaya seslendi: Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğimPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?