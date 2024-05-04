Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Mayıs 2024 19:03
Proje okulu atamaları kriteri

Merhaba arkadaşlar

Bu sene atamalar puan üstünlüğüne göre mi yapılacak yoksa eskisi gibi mi yine?

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihMotivasyonum yok ne yapabilirim coşkulu bir şekilde iş yapmak için ?Proje Okullarına Öğretmen AlımıOrtaöğretim KPSS ve ÖğretmenlikBeraat almak öğretmenliğe veya polisliğe engel olur muDilekçeDoğru mu yönetilemiyoruz yoksa yönetilemiyor muyuz !?Raporun hakem hastaneye gönderilmesiOkulda memur olarak görev alanlarÖğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!

Sözlük

angelopoulos 1 hayatı sorgulamak 2 el etek öpmek 3 gurur ve kibir 1 sağ gösterip sol vurmak 2 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 incittiğim ve mutu ettiklerimin ta kendisi oldum 1 Açıkçası diye söze başlayan insan 3 Halka Arz 2 Albert Heım 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajıRehabilitasyon merkezi sevisi devrildi: 1 ölü, 13 yaralıŞehit Astsubay Ata Göçmen son yolculuğuna uğurlandıTRT Arabi Kameramanı dünyaya seslendi: Gazze'nin sesi olmaya devam edeceğimPençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?