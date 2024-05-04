KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


04 Mayıs 2024 19:08
Uzman yardımcılığı mülakatı hakkında

Saygılar arkadaşlar.

Bakanlık 20 kişilik uzm.yrd.lığı kadrosu açtı, yds-yazılı sınav ve kpss şartı vardı. bunları geçtik ve şu anda 11 kişi falan kaldık mülakata girecek olan.

Az kişiyiz diye kadro yakma ihtimalleri var mıdır? Mülakatta dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Az kişiye rağmen torpil vb. olayları yüzünden alınmama ihtimali var mıdır? teşekkür ederim.

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