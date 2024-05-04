mübaşir unvan değişikliği

abi hizmet sürem değişmedi fakat havuz tayinine başvurduğum zaman ünvanımın değiştiği zamanı baz alıyor böyle bir şey var mı 5 yıl daha uzadı

abi hizmet sürem değişmedi fakat havuz tayinine başvurduğum zaman ünvanımın değiştiği zamanı baz alıyor böyle bir şey var mı 5 yıl daha uzadı

Canw, 31 dk. önce ünvan değişikliğinde. süre sıfırlanmıyor komisyonla görüşün