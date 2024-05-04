Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mayıs 2024 19:57
mübaşir unvan değişikliği
Bu sene katipliğe geçtim fakat havuz tayininde hizmet sürem sıfır yazıyor ve başvura mıyorum sorun nedir

Canw
Aday Memur
04 Mayıs 2024 20:30
ünvan değişikliğinde. süre sıfırlanmıyor komisyonla görüşün

ahmetkaratr
04 Mayıs 2024 20:58
abi hizmet sürem değişmedi fakat havuz tayinine başvurduğum zaman ünvanımın değiştiği zamanı baz alıyor böyle bir şey var mı 5 yıl daha uzadı
Canw, 31 dk. önce
ünvan değişikliğinde. süre sıfırlanmıyor komisyonla görüşün

ahmetkaratr
04 Mayıs 2024 20:59
bana yardım edin lütfen
ahmetkaratr, 3 dk. önce
abi hizmet sürem değişmedi fakat havuz tayinine başvurduğum zaman ünvanımın değiştiği zamanı baz alıyor böyle bir şey var mı 5 yıl daha uzadı
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