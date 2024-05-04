Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mayıs 2024 20:49
memurluk öncesi askerlik hizmet süresine ekleniyor mu?

arkadaşlar memuriyetten önce 6 ay askerlik görevimi ifa ettim. bakanlıkta 3. yılımdayım yarın bir gün müdürlük sınavında olsun, tayin durumunda olsun memuriyet öncesi yaptığım 6 ay askerlik puanıma hizmet süreme vs ekleniyor mu?

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