Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 21:22
Sivil memura yine taltif yok mu

Geçen seçim de görev almayan polislere de taltif yattı ama sivil memurların bazıları alamadı, şimdide aynısı oluyor 1 Mayıs'ta çalışmayan polislere var sivil memura yok...

İnsan sağlığını kaybettiğine mi üzülsün bu ayrımcılığa mı.


robokopp
Aday Memur
04 Mayıs 2024 21:36
Çalışmayıp evinde yattın bir de para mı istiyorsun şaka mısın

robokopp
Aday Memur
04 Mayıs 2024 21:37
Çalışmış olsan bile polisle sivil memur aynı işi mi yapıyor?

Mahoni.
Aday Memur
04 Mayıs 2024 22:12

tamam paşam


diyorumki06
Şef
04 Mayıs 2024 22:24
polisliği bırakıp öğretmenliğe geçtim. ben de isterim geçmişe dönük :)) şaka şaka helal olsun 1 mayısta bile çalışanlara.
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