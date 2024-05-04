Kadrolu Memur iken Aynı İlde Sözleşmeli Atama İle Atanma İstifa Süreci

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı tebligat gelmeye başladıTarım bakanlığı koruyucu giyimtarıma atanan memurlarSağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında eş durumu tayini 8 yılda bir kademeTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Yönergesi Kazanımıİçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Mülakat TarihleriİL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ EŞ DURUMUNDAN TAYİNKültür ve turizm bakanlığı 1629 alımında tebligatı gelen oldu mu ?
Sözlük
Son Haberler
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakBrezilya'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldiArda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadıRestoran, kafe ve fırınlarda IBAN denetimi: Fişler kontrol edildi, pos makineleri incelendi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı' iddiasına yalanlama
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?