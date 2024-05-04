Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Mayıs 2024 22:02
Kadrolu Memur iken Aynı İlde Sözleşmeli Atama İle Atanma İstifa Süreci

Kadrolu Zabıt Katibi olarak görev yapmaktayım, aynı ilde Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmeli memur olarak atandım, tebliğ geldiği gün istifamı verip bakanlıktan istifa geldikten sonra başlama durumumum oluyor mu acaba çünkü istifanın 20 günde onaylanma ihtimalide bulunmakta, böyle bir durumla karşılaşan var mı?

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