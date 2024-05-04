Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 22:28
D dilim raporu B olursa, silah ile görev yapabilirmiyim?

Polis d dilimi alarak GİH olursa, daha sonraki periyodik kontrollerde B dilimine dönerse silah alma yetkisine sahip olur mu?

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