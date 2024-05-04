Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 22:28
Polis d dilimi alan kişi daha sonraki kontrollerde b dilimi alırsa silahını geri alabilir mi?

Polis d dilimi alarak GİH olursa, daha sonraki periyodik kontrollerde B dilimine dönerse silah alma yetkisine sahip olur mu?

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturmaTrafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılır27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdari işlemlere itiraz etmek isteyenlerNisan ayı itibariyle enflasyon farkı

Sözlük

Açıkçası diye söze başlayan insan 2 kaldır kadehi ey sevgili 1 şehla 1 sağ gösterip sol vurmak 2 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 Albert Heım 1 Halka Arz 2 hayatı sorgulamak 5 zorba 5 angelopoulos 1

Son Haberler

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakBrezilya'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldiArda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadıRestoran, kafe ve fırınlarda IBAN denetimi: Fişler kontrol edildi, pos makineleri incelendi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı' iddiasına yalanlama

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?