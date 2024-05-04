Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 22:41
1 MAYIS PARA ÖDÜLÜ NE ZAMAN VE NE KADAR YATAR

Bilgisi olan varmı acaba

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturmaTrafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılır27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdari işlemlere itiraz etmek isteyenlerNisan ayı itibariyle enflasyon farkı

Sözlük

birini son kez gördüğünü bilmemek 1 epigenetik 10 sağ gösterip sol vurmak 2 zorba 5 Albert Heım 1 astral seyahat 3 incittiğim ve mutu ettiklerimin ta kendisi oldum 1 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 Açıkçası diye söze başlayan insan 2 Halka Arz 2

Son Haberler

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakBrezilya'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldiArda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadıRestoran, kafe ve fırınlarda IBAN denetimi: Fişler kontrol edildi, pos makineleri incelendi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı' iddiasına yalanlama

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?