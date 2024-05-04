Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 22:51
Saygıdeğer değerli büyüklerinden tavsiye almak istiyorum

Merhaba abilerim saygıdeğer büyüklerim sizlerle birşey konuşmak istiyorum taa okula başlarken bu meslek bana göre olmadığını anlamıştım ama eş dost polis olan yakın arkadaşlarimin zoruyla dayandım. Mesleğe başla baktım beğenmedim 3-4 ay calisirp tazminatı ödeyip çekip gidersin demişlerdi ama 5 ay önce göreve başladım şuan çıkamıyorum çıkmak çok istiyorum ama batakliktaymisim gbi cikamiyorm çevreme hesap veremiyorum nasıl yapacak bir bilgim feln yok malesef meslek bana karekterime yaşam tarzima aşırı derecede çok ters dayanılmaz bir acı çekiyorum resmen bu meslekte devriye ekiplerde olduğumdan galiba ayaklarım ise gitmek istemiyor yerimide değiştiremiyorum istemeye istemeye ise gidip geliyorum bu gidisle psikolojim bozulacak nasıl bir yol izlemem gerekiyor


Izk3435
Şef
04 Mayıs 2024 23:09

Kardeş yol çok belli öncelikle özel bi psikoloğa git anlat derdini kararlarını sağlıklı vermen adına öneriyorum yoksa psikolojin şuan bozuk filan değil sadece istemiyorsun anlıyorum etrafın da sana saf mısın bırakıyosun diyen de çok olacaktır ama sağlıklı düşünmen için önce uzmanına bi git sonra kararını ona göre ver bana sorarsan zamanla alışacaksındır tabi zaman neye göre alıştıracak belli değil hakkında en iyisi olsun


Alemdarali
Genel Müdür
04 Mayıs 2024 23:10
Alternatifin varsa ve gerçekten istemiyorsan bırak kimseyi dinleme yoksa asla bırakma alışırsın illa ki yerinde değişir acele etme

GoogleBard
Memur
05 Mayıs 2024 00:19

Zamanla uyum sağlayacağina ve ilerleyen zamanlarda "iyi ki sabretmişim" diyeceğine emin olabilirsin. Türkiye şartlarında iyi geliri olan bir mesleğe sahip oldun. Zamanla kıymetini anlayacaksın. Uyum sağlamaya çalış.


GoogleBard
Memur
05 Mayıs 2024 00:20

Bu forumdaki kötücül yorumları ciddiye alma


Biçare24
Aday Memur
05 Mayıs 2024 00:24

Ben 4 senedir aynı duyguları yaşıyorum ama dışarda ne iş yapabileceğimi bilmiyorum ve cesaret edemiyorum ve aynı zamanda anne baba ne der düşüncesi

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