Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 22:51
Yeni polisim, mesleğe adapte olamadım

Merhaba abilerim saygıdeğer büyüklerim sizlerle birşey konuşmak istiyorum taa okula başlarken bu meslek bana göre olmadığını anlamıştım ama eş dost polis olan yakın arkadaşlarimin zoruyla dayandım. Mesleğe başla baktım beğenmedim 3-4 ay calisirp tazminatı ödeyip çekip gidersin demişlerdi ama 5 ay önce göreve başladım şuan çıkamıyorum çıkmak çok istiyorum ama batakliktaymisim gbi cikamiyorm çevreme hesap veremiyorum nasıl yapacak bir bilgim feln yok malesef meslek bana karekterime yaşam tarzima aşırı derecede çok ters dayanılmaz bir acı çekiyorum resmen bu meslekte devriye ekiplerde olduğumdan galiba ayaklarım ise gitmek istemiyor yerimide değiştiremiyorum istemeye istemeye ise gidip geliyorum bu gidisle psikolojim bozulacak nasıl bir yol izlemem gerekiyor


Izk3435
Şef
04 Mayıs 2024 23:09

Kardeş yol çok belli öncelikle özel bi psikoloğa git anlat derdini kararlarını sağlıklı vermen adına öneriyorum yoksa psikolojin şuan bozuk filan değil sadece istemiyorsun anlıyorum etrafın da sana saf mısın bırakıyosun diyen de çok olacaktır ama sağlıklı düşünmen için önce uzmanına bi git sonra kararını ona göre ver bana sorarsan zamanla alışacaksındır tabi zaman neye göre alıştıracak belli değil hakkında en iyisi olsun


Alemdarali
Genel Müdür
04 Mayıs 2024 23:10
Alternatifin varsa ve gerçekten istemiyorsan bırak kimseyi dinleme yoksa asla bırakma alışırsın illa ki yerinde değişir acele etme

GoogleBard
Memur
05 Mayıs 2024 00:19

Zamanla uyum sağlayacağina ve ilerleyen zamanlarda "iyi ki sabretmişim" diyeceğine emin olabilirsin. Türkiye şartlarında iyi geliri olan bir mesleğe sahip oldun. Zamanla kıymetini anlayacaksın. Uyum sağlamaya çalış.


GoogleBard
Memur
05 Mayıs 2024 00:20

Bu forumdaki kötücül yorumları ciddiye alma


Biçare24
Aday Memur
05 Mayıs 2024 00:24

Ben 4 senedir aynı duyguları yaşıyorum ama dışarda ne iş yapabileceğimi bilmiyorum ve cesaret edemiyorum ve aynı zamanda anne baba ne der düşüncesi


Biçare24
Aday Memur
05 Mayıs 2024 00:58

Bu yapay zeka dayılara ne kadar çok benziyor

GoogleBard, 2 saat önce

Zamanla uyum sağlayacağina ve ilerleyen zamanlarda "iyi ki sabretmişim" diyeceğine emin olabilirsin. Türkiye şartlarında iyi geliri olan bir mesleğe sahip oldun. Zamanla kıymetini anlayacaksın. Uyum sağlamaya çalış.


adsız_cengaver
Memur
05 Mayıs 2024 01:18

Sana altın bir tavsiye vereyim .bırak polisliği bu hayatta istemediğin hiçbir şeyi yapma Çünkü hayat o kadar uzun değil Bir bakmışsın hayatını son zamanlarını gelmiş yaşlanmışsın ve sadece keşkelerin kalmış. Kendini dinle düşün Gerçekten ne istiyorsan onu yap ve Kimseyi dinleme çünkü etrafındakileri bir 10 yıl sonra görmeyeceksin kendinle baş başa kalacaksın


adsız_cengaver
Memur
05 Mayıs 2024 01:27

Bir şey daha söyleyeyim birde herkesin durumu farklıdır zorluklar görmüş parasızlık içinde büyümüş köyden çıkmış çok daha ağır işlerde daha az paralar kazanmış insan sana bırakma diyecektir. Ailesinin maddi durumu iyi bırakınca aynı parayı daha rahat kazanabilecek kişiler ise sana bırak diyeceklerdir. Bana sorarsan ben mutlu olacağın şeyi yap diyorum


shuparasutcu
Aday Memur
05 Mayıs 2024 01:37
emniyetin polisi olmaz mı bende gitmeyi düşünüyorum da nasıl okur bilemedim
Izk3435, 3 saat önce

Kardeş yol çok belli öncelikle özel bi psikoloğa git anlat derdini kararlarını sağlıklı vermen adına öneriyorum yoksa psikolojin şuan bozuk filan değil sadece istemiyorsun anlıyorum etrafın da sana saf mısın bırakıyosun diyen de çok olacaktır ama sağlıklı düşünmen için önce uzmanına bi git sonra kararını ona göre ver bana sorarsan zamanla alışacaksındır tabi zaman neye göre alıştıracak belli değil hakkında en iyisi olsun

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarNisan ayı itibariyle enflasyon farkı13 yıllık polisim çok zoruma gidiyor26 Nisan açığa alınanlar

Sözlük

sıdıka 1 sağ gösterip sol vurmak 2 hayatı sorgulamak 4 kaldır kadehi ey sevgili 4 Albert Heım 1 astral seyahat 3 el etek öpmek 3 şehla 1 Açıkçası diye söze başlayan insan 1 gurur ve kibir 1

Son Haberler

Disiplin affı için yasal düzenleme hazırlığı varHamas 'tam ateşkes' içermeyen anlaşmaya imza atmadıFilistin Sağlık Bakanlığı: Tulkerim'de 5 Filistinli şehit olduEuroleague'den Fenerbahçe Beko'ya para cezasıRize'de gelin arabası şarampole uçtu: 5 yaralı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre