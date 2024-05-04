Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mayıs 2024 22:57
Hizmet Birleştirme

Merhaba arkadaşlar,

Ben bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi iken istifa ederek kariyer uzmanı olarak ETKB?de göreve başladım. Şuanki kadrom GIH sınıfına dahil olduğundan hizmet birleştirmedi yapamayacağına dair bir duyum aldım. Bu doğru mudur. Yoksa hizmet birleştirme yapabilir miyim ? Şimdiden teşekkürler.

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