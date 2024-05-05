Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 00:44
IBAN değişikliği
arkadaşlar esnek hesaba yüklü miktarda borcum var ve banka her geçen gün eksiye kesiyor maaş alamıyorum IBAN değişikliği yapabilir miyim? değişiklik yapınca da kesebilir mi? teşekkürler

rmznx
Aday Memur
05 Mayıs 2024 01:05

Vakifbak


rmznx
Aday Memur
05 Mayıs 2024 01:07

Vakıfbank için yeni ek hesap açın oraya para aktarın bakalım nolacak.


Boşkurt
05 Mayıs 2024 01:23
Vakıfbank da yeni vadesiz hesap açıp maaşımın oraya yatmasını istiyorum sadece yoksa banka icraya vermiyor bu duruma düşmek istemezdim ama deprem mahvetti bizi.
rmznx, 1 saat önce

Vakıfbank için yeni ek hesap açın oraya para aktarın bakalım nolacak.


Boşkurt
05 Mayıs 2024 01:25
para aktarmak için hesapta para olması gerekiyor lakin banka -35.000 yapınca maaş direkt kayboluyor umarım yanlış anlamadım söylediğinizi
rmznx, 1 saat önce

Vakıfbank için yeni ek hesap açın oraya para aktarın bakalım nolacak.

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