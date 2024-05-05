IBAN değişikliği

Vakıfbank da yeni vadesiz hesap açıp maaşımın oraya yatmasını istiyorum sadece yoksa banka icraya vermiyor bu duruma düşmek istemezdim ama deprem mahvetti bizi.

Vakıfbank da yeni vadesiz hesap açıp maaşımın oraya yatmasını istiyorum sadece yoksa banka icraya vermiyor bu duruma düşmek istemezdim ama deprem mahvetti bizi.