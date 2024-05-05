dış kaynaktan muv.astsubay tekrardan komando olur raporu

herkese merhaba,dış kaynaktan muv.astsubaylık sözlü mülakata kaldım.sağlık işlemlerinde d1 raporu aldım yani komando olur raporu.İlk tercihim de komando,Allah nasip eder kazanırsam eğer astasak eğitiminden sonra komando kursuna gittiğimizde tekrardan komando olur raporu isteniyor diye duydum.Yani çok şükür şuan bir şeyim yok ama o zamana kadar vücudumda bir sıkıntı çıkarsa o zaman raporu alamassam ilişiğim kesilir mi?yani alınıyor diyen de var alınmıyor diyen de var anlamadım.eğer alınırsa tekrardan cildiye gibi bölümler tekrardan detaylı bir şekilde inceliyor mu? mesela skolyoz derecem 6 çıktı sınır 10 derece ama mesela 9.6 ile geçen arkadaşımın skolyozu eğitimde artsa tekrardan komando olur raporu alırken sıkıntı yaşamaz mı.meslekte yada meslekte olmayıp da bilgi sahibi olan abilerim,kardeşlerim ve komutanlarım aydınlatırsa çok memnun olurum.Teşekkür ederim