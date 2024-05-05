Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mayıs 2024 02:28
Ucretsiz izinde gorevlendirme dilekçesi

Arkadaşlar merhaba.. doğum nedeniyle ucretsiz izindeyim. Başlamak istiyorum fakat okulum çok uzak.. asker esiyim ve eşim eş götürülmez garnizonda.. bebeğimiz küçük.. evime yakın bir yere gorevlendirme isteyeceğim ama ucretsiz izindeyken dilekçe yazabiliyor muyum yani gorevlendirmem çıkınca başlamak istiyorum mümkün mü?

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihProje Okullarına Öğretmen AlımıRaporun hakem hastaneye gönderilmesiDoğru mu yönetilemiyoruz yoksa yönetilemiyor muyuz !?Beraat almak öğretmenliğe veya polisliğe engel olur muÖğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!Rehber öğretmenler ek ders ücretlerini tam alacakOkulda memur olarak görev alanlarMotivasyonum yok ne yapabilirim coşkulu bir şekilde iş yapmak için ?Proje okulları neden il dışı tayine açılmıyor?

Sözlük

Halka Arz 2 Açıkçası diye söze başlayan insan 1 gurur ve kibir 1 hayatı sorgulamak 4 sağ gösterip sol vurmak 2 angelopoulos 1 zorba 5 kaldır kadehi ey sevgili 4 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 Albert Heım 1

Son Haberler

Disiplin affı için yasal düzenleme hazırlığı varHamas 'tam ateşkes' içermeyen anlaşmaya imza atmadıFilistin Sağlık Bakanlığı: Tulkerim'de 5 Filistinli şehit olduEuroleague'den Fenerbahçe Beko'ya para cezasıRize'de gelin arabası şarampole uçtu: 5 yaralı

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre