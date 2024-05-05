Tayin kitapçığı 3c ve 3d mad. ne anlamalıyız?

Arkadaşlar maddeler şu şekilde;

3.c. İstekleri dışında (hizmet gereği atananlar hariç) komisyon içi bir adliyeye naklen atanan personelimizin hizmet süresi sıfırlanmayacak olup; önceki görev yerindeki hizmet süresi, son görev yerindeki hizmet süresine ilave edilerek lehine olacak şekilde değerlendirilecektir.

3.d. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının kurulup faaliyete geçmesi nedeniyle naklen atanan personelimizin hizmet süresi sıfırlanmayacak olup; önceki görev yerindeki hizmet süresi, son görev yerindeki hizmet süresine ilave edilerek lehine olacak şekilde değerlendirilecektir.

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Önceki yıllarda komisyon kurulduğu için ve adliye değişikliği olduğu için 2022 ve 2023 tayin döneminde tayin isteyememistim.

Bu maddelere göre önceki dönemde mağdur olanlar için mi düzenleme yapilmis yoksa yine komisyon kuracağız kendimiz atama yapacağız ama mağduriyet olunmayacak mi demek istiyorlar?

Ozaman bakanliga birçok dilekçe göndermiştik cevap gelmemişti . Simdi böyle iki madde eklemişler. Geçmişte komisyon kurulduğu icjn mağdur olanlar için uygulanması da gerekmez mi bu maddelerin?

Ayrıca uyapta uyarı veriyor son görev yerinde hizmet süresi tamamlanmadigindan isteyemezsiniz gibi bir uyarı.

Yardım masasını arayıp düzeltmek mi yoksa fiziki form doldurup tayin istemek mi daha mantıklı çünkü daha önce ekranı açtılar bir arkadaş tayin istedi uyap ekranına geri iade edildi tayin formu ve tayini de çıkmadı.

Ozellikle bakanlıkta çalışan arkadaşlar bilgi verirse memnun olurum. Teşekkürler.