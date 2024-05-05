Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mayıs 2024 11:04
Disiplin Affı gündemde Destek olalım.

Arkadaşlar disiplin affı gündemde habere yorum yazarak destek olalım.

https://www.memurlar.net/haber/1100796/disiplin-affi-icin-yasal-duzenleme-hazirligi-var.html

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