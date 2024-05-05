Yeni kurulan mahkemelerin havuz tayinine etkisi.

Klavuzda yazan 3c ve 3d maddelerin bakılacak olursa can yakacaklar gibi duruyor. Geçmişte yeni komisyon kurulduğunda istek dışı kadro değişikliği yaptılar tayin isteyemedik. Ama bu sefer diyorlar ki puanlar silinmeyecek süreler sıfırlanmayacak ozaman öncekilerden neden sıfırladınız sorusu akla geliyor.

Yeni mahkemeler akabinde komisyonlarda kurulacak muhtemelen. Bu durumda;

X adliyesi kadrosunda olup y adliyesinde çalışanlar y de kalacak.

Y adliyesi kadrosunda olup x adliyesinde çalışanlar x de kalacak gibi vakalar görülecek muhtemelen.

Mağdur etmeyeceğiz diyorlar ama magduriyet oluşacak gibi. Herkes çalıştığı adliyeye göre evini çocukların okulunu eşi çalışıyorsa is durumunu ona göre ayarlıyor sonuçta.

Bu sefer bakanlık epey hazırlıklı olmuş tayin açısından umarım eski mağduriyetleri giderir isteyenlerin tayininde çıkarır. Personel de insan belli yıl çalışan arkadaşlara kolaylık sağlamaları lazım. Biraz da yeni gelen arkadaşlar katkı sunsun sistem devam etsin. Zorlamanın anlamı yok.

2021 den beri halen çözülmedi bizim sorun bakalım bu tayin döneminde ne diyecekler bize merak ediyorum. 3 kez dilekçe göndermiştik cevap vermemişti bakanlık.