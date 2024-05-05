Emekli polisler maaş iyileştirmesi istiyor

istediğinizi tüm memurlar için isteseniz belki destek bulurdunuz, bencillik yapıyorsunuz, ayrıca sizin ne ayrıcalığınız var alayamadım.

istediğinizi tüm memurlar için isteseniz belki destek bulurdunuz, bencillik yapıyorsunuz, ayrıca sizin ne ayrıcalığınız var alayamadım.

sam34, 1 saat önce Devrem Emekli olarak maalesef sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Ama birgün herkes emekli olacak.