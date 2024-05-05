Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2024 12:15
Emekli polisler maaş iyileştirmesi istiyor

Sesimizi duyan yokmu emekli Polisler Maaş İyileştirmesi istiyor çocuklar evlenme çağına gelmiş bazıları okuyor yahu yöneticiler insafa gelin biraz emeklileri de düşünün o kadar çalıştık bizden kesilen emeklilik için verdiğimiz paramızı hakkımızı istiyoruz


sam34
Memur
05 Mayıs 2024 12:33
Devrem Emekli olarak maalesef sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Ama birgün herkes emekli olacak.

Arizonalı
Memur
05 Mayıs 2024 13:28
istediğinizi tüm memurlar için isteseniz belki destek bulurdunuz, bencillik yapıyorsunuz, ayrıca sizin ne ayrıcalığınız var alayamadım.
sam34, 1 saat önce
Devrem Emekli olarak maalesef sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Ama birgün herkes emekli olacak.

Sbz1dftd
05 Mayıs 2024 13:49
emekli maaşı nekadar
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