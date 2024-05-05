Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mayıs 2024 12:16
Uzman öğretmenlik bilmecesi

Sayın bakan Yusuf Tekin, katıldığı öğretmenler toplantısında uzman öğretmenlik 8 yıla düşecek tarzı açıklamalar yapıyormuş fakat medyada hiç bundan bahsetmedi. Sizce ekonominin faturasını bize kesen ve tasarrufu da bize uygulamak isteyen sayın maliye bakanımız uzman öğretmenlik süresinin düşmesine izin verir mi??


lutt
Şube Müdürü
05 Mayıs 2024 12:56

abooo


rojbeyan
Aday Memur
05 Mayıs 2024 13:42
sözleşme 3 yıl kadroluda 5 yıl toplam 8 yıl uzmanlık. 16 yılda basogretmenlik olacakmış söylediğine gore
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