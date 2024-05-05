Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 12:25
Enflasyon Altında Maaş Zammı

Evet toplu sözleşmede çakılan blr kazığın acısı da temmuzda hissettirecek kendini. Enflasyon %25 olursa %19,5 civarı zam alacağız.

Enflasyon x Temmuz Zammı / Ocak Zammı = Maaş Zammı

1,25 x 1,1 / 1,15=19,56 ediyor


BilgisayarMuhendisX
05 Mayıs 2024 12:50

657 ye tabi kamu mühendisleri ne olacak


Devir Kötü
Şube Müdürü
05 Mayıs 2024 13:22

Hepimize ne olacaksa o olacak.

BilgisayarMuhendisX, 1 saat önce

657 ye tabi kamu mühendisleri ne olacak

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