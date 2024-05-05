Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Mayıs 2024 12:47
YD.ASTSB "Personel " sınıfı hk.

Merhabalar Askerlik görevimi yukarda belirttiğim gibi Yd.astsb olarak icra edeceğim eğer başarılı şekilde egitimden geçersek "Personel " sınıfı hakkında pek bilgiye sahip değilim çalışma saatleri, izin,maaş,görevleri artı ve eksi yönleri nelerdir ?

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