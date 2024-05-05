Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2024 13:54
Polislikten istifa ve emeklilik hakları

Kolay gelsin arkadaşlar mesleğe 2013 girişliyim polis okulu ile beraber 13 yıl sigorta girişim var.Çok şükür ev araba arsa alarak iyi yatırımlar yaptım.Eşimde öğretmen meslek artık çok yoruyor kendi işimi kurdum şuan çok kazanmıyor ama 1-2 seneye güzel paralar kazanacağımı düşünüyorum bu yüzden istifa etmeyi düşünüyorum.Emekli tazminatımı alamayacağımı biliyorum fakat emeklilikte yaş maaş vb konularda belirsizlikler var konu hakkında bilgisi olanlar vardır bilgi verirseniz çok memnun olurum

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