Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 13:56
Cömertmisiniz Cimri mi ?

Allah?ın 360?dan fazla ahlak sıfatı vardır. Bu sıfatlardan en üstünü Cömertlik sıfatıdır. En büyüğü Cömertlik sıfatıdır. En Cömert Allah?tır. Bu sebepten ötürü Allah cömert kullarını çok sever. Allah katında ibadetleri az ama cömert olan bir kul, çok ibadet eden ama cömert olmayan bir kuldan daha üstündür. Cömertlik insanı tövbeye ve Cennete götürür. Cimrilik insanı azaba ve Cehenneme götürür. Cömert ve Cimri Cehenneme girerse uygulanacak azap farklıdır. Cömert ve Cimri Cennete girerse mükafatları farklı olur.

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