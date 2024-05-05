Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 14:29
Teknik hizmetler sınıfından şube müdürlüğüne atanan memur

3. Derecedeki Programcı kadrosunda görev yaparken 1. Derecedeki şube müdürlüğüne atanan memurun maaşı nasil hesaplanmalıdır. Memurlar netin maaş hesaplama ekranında şube müdürü maaşı hesaplarken teknik hizmetlerden faydalanan 8. Grup 9. Grup diye seçenekler var. Programcı bunlara dahil midir acaba. Diğer şube müdürlerinden ayrı başka bir ödemesi var mıdır. Bilgisi olanlar aydınlatırsa sevinirim.

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