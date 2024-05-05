2023 Aralık ayında Gih için Emniyet Olumlu olduğu yönünde tebliğ gönderdi. Ancak Bakanlık Onaylamadı. Bu durumda Tekrar dilekçe verebilirmiyim. Yoksa Mahkeme ile mi hakkımı aramak zorundayım. Bu konuda benimle aynı olan varmı? Konu benim için acilll

2023 Aralık ayında Gih için Emniyet Olumlu olduğu yönünde tebliğ gönderdi. Ancak Bakanlık Onaylamadı. Bu durumda Tekrar dilekçe verebilirmiyim. Yoksa Mahkeme ile mi hakkımı aramak zorundayım. Bu konuda benimle aynı olan varmı? Konu benim için acilll