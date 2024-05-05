Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2024 14:29
2024 GİH
2023 Aralık ayında Gih için Emniyet Olumlu olduğu yönünde tebliğ gönderdi. Ancak Bakanlık Onaylamadı. Bu durumda Tekrar dilekçe verebilirmiyim. Yoksa Mahkeme ile mi hakkımı aramak zorundayım. Bu konuda benimle aynı olan varmı? Konu benim için acilll

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