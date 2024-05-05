Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2024 14:29
Polislikten gih'e geçiş

2023 Aralık ayında Gih için Emniyet Olumlu olduğu yönünde tebliğ gönderdi. Ancak Bakanlık Onaylamadı. Bu durumda Tekrar dilekçe verebilirmiyim. Yoksa Mahkeme ile mi hakkımı aramak zorundayım. Bu konuda benimle aynı olan varmı? Konu benim için acilll


Bugrahan09.
06 Mayıs 2024 00:04

Eşiniz hangi kurumda çalışıyordu devrem

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEgm fetö idari soruşturmaYeni polisim, mesleğe adapte olamadımEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar13 yıllık polisim çok zoruma gidiyorRapor üstüne rapor almakEmekli polisler maaş iyileştirmesi istiyor

Sözlük

dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 recep kaya 1 lanet 3 sıdıka 2 Halka Arz 1 hobin rood 1 köfn 1 hayatı sorgulamak 2 açık yara 3 sağ gösterip sol vurmak 1

Son Haberler

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandıVan'da 94 kilogram kaçak altın ele geçirildiKavgayı ayıran polis memuruna kafa attı6 yaşında evlilik davası yeniden görülecekHaksız fiyat artışına 355 milyon lira ceza

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre