Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2024 14:29
Polislikten gih geçişi

2023 Aralık ayında Gih için Emniyet Olumlu olduğu yönünde tebliğ gönderdi. Ancak Bakanlık Onaylamadı. Bu durumda Tekrar dilekçe verebilirmiyim. Yoksa Mahkeme ile mi hakkımı aramak zorundayım. Bu konuda benimle aynı olan varmı? Konu benim için acilll


Bugrahan09.
06 Mayıs 2024 00:04

Eşiniz hangi kurumda çalışıyordu devrem

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