Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mayıs 2024 14:54
Mayıs enflasyonu pik yapacak.

Mayıs enflasyonunun yüzde 73 civarında çıkmasını beklediklerini ifade eden Mehmet Şimşek, "Enflasyonda pik noktasını mayısta göreceğiz. Temmuzda enflasyonun yüzde 40'lara inmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bu haberi herkes biliyor. Şimdi sorum şu? Forumda mayıs ve haziran ayı için enflasyon %2 civarı bekleyenler yanılıyor. Beklenti %4-4.5 civarı.


Aytaç Serbes
Aday Memur
05 Mayıs 2024 14:59

Şuanki yıllık enflasyon 69.80


Aytaç Serbes
Aday Memur
05 Mayıs 2024 15:01

Şuanki yıllık enflasyon 69,80 mayıs 2024 yüzde 2 gelirse yıllık enflasyon yüzde 73 oluyor zaten


Aytaç Serbes
Aday Memur
05 Mayıs 2024 15:03

1,6980/1,0004x1,02=1,7312 (mayıs yüzde 3l2 gelirse yıllık 73,12 oluyor)


beyazdag06
Memur
05 Mayıs 2024 15:11
Ben de diyorum önümüzdeki iki ay 3 ü görmeyecek

leonidas_cog
Şube Müdürü
05 Mayıs 2024 15:13

Ben asıl kötü senaryoyu söyleyeyim , bugün Cevdet Yılmaz Mayıs'tan itibaren 4 aylık sürede enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyoruz demiş , bu demek oluyor ki sonra ki 4 ay %1 civarı aciklayacaklar, sanırım yine gerçekte enflasyonun düşmeyeceğini anlayınca işi iyice verilere dökecekler, ocakta pek bir artış olmayacak gibi


BilgisayarMuhendisX
05 Mayıs 2024 15:15

657 ye tabi Kamu Mühendisleri ne olacak

leonidas_cog, 39 dk. önce

Ben asıl kötü senaryoyu söyleyeyim , bugün Cevdet Yılmaz Mayıs'tan itibaren 4 aylık sürede enflasyonda 20 puanlık bir düşüş bekliyoruz demiş , bu demek oluyor ki sonra ki 4 ay %1 civarı aciklayacaklar, sanırım yine gerçekte enflasyonun düşmeyeceğini anlayınca işi iyice verilere dökecekler, ocakta pek bir artış olmayacak gibi


leonidas_cog
Şube Müdürü
05 Mayıs 2024 15:27

Evlenip mutlu olacaklar, çoluk çocuğa karisacaklar , bende uzun zamandır onu düşünüyorum aslında , kamu muhendiisleri nolacak, eğer piknikte Recep bey sorarsa bu kamu mühendisleri nolacak diye, bende iyi olacak inşallah derim

BilgisayarMuhendisX, 37 dk. önce

657 ye tabi Kamu Mühendisleri ne olacak

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