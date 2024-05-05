Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Mayıs 2024 15:00
Haziran illerarası Tayin / Bedelli Askerlik

Arkadaşlar 27 haziranda bedelli askerliğe gidersem ücretsiz izine ayrılacağım askerlik için ve tam o süreçte haziran illerarası tayin dönemi denk geliyor askerdeyken illerarası tercih verebilir miyim?süreç nasıl işliyor bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun

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