Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mayıs 2024 15:01
Rehberliğe Alan Değişikliği.

Felsefe grubu oğretmenleri olarak rehberlige alan degistirmek icin bekliyoruz.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Mayıs 2024 15:23

:)) niye ? Hangi sıfatla?

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