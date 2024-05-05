Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2024 15:39
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması acil
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı

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