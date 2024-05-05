Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2024 15:47
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması acil
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı

khanjar.1
Memur
05 Mayıs 2024 16:18

inşallah sorun çıkarır


kralllll25
05 Mayıs 2024 16:18
inşallah niye diyorsun kardeşim bedduan seni bulsun

Ahmet126327
Memur
05 Mayıs 2024 16:24
sorun çıkmaz kardeşim hepimizin siciline işlenen birşey yok hepimiz hatası olur insanız
kralllll25, 1 saat önce
inşallah niye diyorsun kardeşim bedduan seni bulsun
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesiEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıYeni polisim, mesleğe adapte olamadım26 Nisan açığa alınanlarNisan ayı itibariyle enflasyon farkı

Sözlük

el etek öpmek 3 epigenetik 1 Sizi rahatsız etmeye geldim 2 hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 2 kaldır kadehi ey sevgili 4 açık yara 2 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 zorba 1 astral seyahat 1 sağ gösterip sol vurmak 2

Son Haberler

CHP'li Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağızSahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 3 çocuktan 2'si yaralandıAnkara'da taksi durağına silahla ateş eden kişi tutuklandıKamuda araç kullanımı azaltılacak mı? Yılmaz'dan açıklamaForkliftin altında kalan işçi öldü

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre