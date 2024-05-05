Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mayıs 2024 15:47
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hakkında

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı


khanjar.1
Memur
05 Mayıs 2024 16:18

inşallah sorun çıkarır


kralllll25
05 Mayıs 2024 16:18
inşallah niye diyorsun kardeşim bedduan seni bulsun

Ahmet126327
Memur
05 Mayıs 2024 16:24
sorun çıkmaz kardeşim hepimizin siciline işlenen birşey yok hepimiz hatası olur insanız
kralllll25, 8 saat önce
inşallah niye diyorsun kardeşim bedduan seni bulsun
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirme yazısı2024 genel atama dönemiEgm fetö idari soruşturmaYeni polisim, mesleğe adapte olamadımEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesiDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar13 yıllık polisim çok zoruma gidiyorRapor üstüne rapor almakEmekli polisler maaş iyileştirmesi istiyor

Sözlük

birini son kez gördüğünü bilmemek 1 sağ gösterip sol vurmak 1 kaldır kadehi ey sevgili 4 Sizi rahatsız etmeye geldim 2 Halka Arz 1 şehla 1 sıdıka 1 açık yara 2 hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 8 lanet 3

Son Haberler

Belediye başkanlarının ödeneğinde önemli ayrıntılar6 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Asrın felaketinde ayakta kalmıştı! 200 yıllık tarihi bina kül olduLüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda can verdi

Editörün Seçimi

Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede süre