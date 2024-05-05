Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mayıs 2024 16:16
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası öğretmenlik güvenlik soruşturmasında sorun çıkarır mı bundan dolayı sorun yaşayan var mı tanıdığınız

786786
Aday Memur
05 Mayıs 2024 16:48

bu ülkede genelevleri yasal yani devlet eliyle kızlarımız kadınlarımız satılıyor hayatı bitiriliyor. fuhuşta yasal. sadece fuhuşa teşvik yasak. Genelev devletin denetimi altındadır ve ruhsatları vardır. Çalışan kadınlar işçi sıfatındadır. Türkiye'de fuhuş yasaldır ve Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı yasanın 227. maddesi tarafından düzenlenmiştir.

amerikan askerler için genelevlerin hazırlanıp boyandığını bu halk bilir ama bizi rahatsız etmesi gereken sadece amerikalı askerler mi genel olarak böyle bir müessesinin yıllardır varlığı uğrunda savaştığımız her şeye bir darbe değil mi

bir öğretmen adayının böyle bir durumda ne olacağını bilmiyorum sadece yukardaki durum bana çok koyuyor kabul etmekte zorlanıyorum


harveySpecterr
Aday Memur
05 Mayıs 2024 17:05
hagb alarak atanan bir sürü öğretmen varken yargı kararı olmadan size kesilen idari para cezası trafik cezası gibi aynı yaptırımlara tabidir sonuç olarak hiç bir engel yoktur düşünmeyin
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Sözlük

hayatı sorgulamak 3 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 kaldır kadehi ey sevgili 4 el etek öpmek 3 hepi börtdeyyyy lanet olasıca: 2 sıdıka 1 lanet 3 astral seyahat 1 Halka Arz 1 açık yara 2

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