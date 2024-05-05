Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mayıs 2024 18:05
Aile birliğinde aylıksız izin

Herkese iyi günler. Bu yaz eşimin bulunduğu ile Aile birliği mazeretiyle yer değiştirmeye başvuracağım. Hizmet puanım düşük. Eğer tercihlerim gelmez ve il emri verilmezse aylıksız izin kullanmak istiyorum. Aylıksız izin kullanmak için açılan bütün okulları yazmak zorunda mıyım?Yoksa sadece yakın yerleri yazsam da aylıksız izine ayrılabilir miyim?

Eşimin görev yeri ilçede. İl emri verilir ise eşimin bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne mi görevlendirilirim yoksa il milli eğitim müdürlüğü emrine mi?

Şimdiden Teşekkür ederim.

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