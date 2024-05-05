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Editörler : oto-danisman-expert


05 Mayıs 2024 18:16
Debriyaj geri dönüş yayı

volkswagen golf debriyajın altından debriyaj geri dönüş yayı çıkmış herhalde yeşil üzerinde yay olan bir şey. Ama zaten bantlıymış herhalde üstünde bant vardı. Ne yapmak gerekiyor. Arabayı kullanabilir miyiz

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